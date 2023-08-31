Умер народный артист России

Звезды не стало на 67-м году

К сожалению, практически каждый день в информационном пространстве появляются печальные новости об уходе выдающихся культурных деятелей. Сегодня, в последний день лета, стало известно о смерти знаменитого российского артиста Валерия Егорова.



Земной путь любимца публики оборвался в возрасте 66 лет. Коллеги и ученики выдающегося артиста скорбят вместе с его родными и близкими. Уход Егорова стал невосполнимой потерей для творческой сферы нашей страны. Печальными новостями о смерти знаменитости поделились в его родном культурном учреждении – Курском драматическом театре имени Пушкина.



Сообщается, что жизнь знаменитости оборвалась еще 25 августа. Прах Егорова уже успели придать земле на его малой родине в Курске.



Любимец публики появился на свет зимой 1956 года. Два десятилетия своей профессиональной жизни он посвятил Челябинскому театру для детей молодежи. В 2000-м году Егоров принял решение вернуться в родной город и до конца профессиональной жизни служил в местном театре.



Народным артистом Российской Федерации Егоров стал в 2009-м году, сообщает телеканал "360".



К слову, ранее стало известно о смерти выдающегося российского композитора Петра Поспелова. Такими печальными новостями поделился информационный ресурс "МИР24".



Также несколько дней назад стало известно о кончине артиста из популярного российского телесериала "Склифосовский".

