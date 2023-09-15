Подозревают самоубийство: тело Зеленской нашли в Ереване

Подозревают самоубийство: тело Зеленской нашли в Ереване
Фото: Christian Charisius/dpa/www.globallookpress.com
Возбуждено уголовное дело

Накануне, 14 сентярбя, в армянской столицы обнаружили тело женщины средних лет. Она лежала в квартире с признаками самоубийство. В покойной опознали Яну Зеленскую – супругу популярного российского блогера Алексея Романова.

По данным СМИ, тело нашел ее муж после возвращения домой – оно лежало в ванной, правоохранители подозревают, что она совершила самоубийство. Информацию об инциденте подтвердили также в Следственном комитете Армении.

После изучения места происшествия следователи возбудили уголовное дело под статьей о доведении самоубийства с помощью угроз или жестокого обращения. Признаков насильственной смерти правоохранители не нашли. 

Алексей Романов является хабаровским журналистом и телеведущим. В 2018 году он активно освещал "Бархатную революцию". 

Ранее в Москве обнаружили тело дочери актера Михаила Ульянова.

Источник: Спутник. Армения ✓ Надежный источник

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