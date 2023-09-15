Лишился ноги: с известным советским актером произошло страшное горе

Лишился ноги: с известным советским актером произошло страшное горе
Фото: Баранов Владимир/Globallook Press/www.globallookpress.com
Мужчина вынужден передвигаться на инвалидной коляске

Советский и российский актер театра и кино Александр Галевский известен зрителям по своим ролям в фильмах "Сильные духом", "Нечаянная любовь", "Райские яблочки". Также он снимался Кабачке "13 стульев", хотя значительная часть его карьеры была посвящена театральным работам. 

Судьба распорядилась с ним не лучшим образом – 81-летний артист в беседе с журналистами пожаловался на страшное горе и признался, что в последнее время узнать его невозможно, ведь он передвигается на инвалидной коляске.

"Это произведет такое очень глубокое грустное впечатление, когда увидите меня сегодня. Я не в форме, я безногий. Так сложилась жизнь", – поделился он.

По словам знаменитости, он планирует вскоре завести специальный протез, который поможет ему передвигаться. Сейчас за ним ухаживает сын.

Ранее ампутацию пришлось пережить фигуристу Роману Костомарову. Он стал гостем шоу Леры Кудрявцевой и даже довел ее до слез своими откровенниями о пережитом.

Источник: Пятый канал

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