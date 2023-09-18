Минус 80 килограммов за 300 тысяч: как похудел Морозов из "Кривого зеркала"

Минус 80 килограммов за 300 тысяч: как похудел Морозов из "Кривого зеркала"
Александр Морозов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Пример звезды поразил многих

Александра Морозова многие знают, как забавного толстяка из популярной юмористической телепередачи "Кривое зеркало". Природа не наградила юмориста внушительным ростом, зато не поскупилась на объемы – при 164 сантиметрах Александр весил 150 килограммов. Звезде удалось стремительно похудеть, теперь он часто рассказывает о своем пути к успеху.

В какой-то момент Морозов понял, что больше не может жить с таким большим количеством лишних килограммов. Артист взялся за внешний вид и в этом вопросе не постеснялся обратиться к опытным специалистам. История артиста для многих стала примером. Впрочем, от избыточного веса все же лучше избавляться постепенно за счет диет и физических нагрузок.

Александр же решил действовать радикально. За рекордно короткий срок артист сбросил 80 килограммов. В этом ему помогла операция по уменьшению желудка. За хирургическое вмешательство Морозову пришлось выложить кругленькую сумму в размере 300 тысяч рублей.

Сейчас артист следит за питанием, но не особо усердствует в этом вопросе. Юморист любит мясные блюда и не терпит строгих диет. Единственное, от чего Александр старается отказываться – это углеводы. Сахарный песок и хлеб редко увидишь в его меню.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как Иван Ургант изменился до неузнаваемости ради возвращения на Первый канал.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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