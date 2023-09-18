Минус 80 килограммов за 300 тысяч: как похудел Морозов из "Кривого зеркала"

Пример звезды поразил многих

Александра Морозова многие знают, как забавного толстяка из популярной юмористической телепередачи "Кривое зеркало". Природа не наградила юмориста внушительным ростом, зато не поскупилась на объемы – при 164 сантиметрах Александр весил 150 килограммов. Звезде удалось стремительно похудеть, теперь он часто рассказывает о своем пути к успеху.



В какой-то момент Морозов понял, что больше не может жить с таким большим количеством лишних килограммов. Артист взялся за внешний вид и в этом вопросе не постеснялся обратиться к опытным специалистам. История артиста для многих стала примером. Впрочем, от избыточного веса все же лучше избавляться постепенно за счет диет и физических нагрузок.



Александр же решил действовать радикально. За рекордно короткий срок артист сбросил 80 килограммов. В этом ему помогла операция по уменьшению желудка. За хирургическое вмешательство Морозову пришлось выложить кругленькую сумму в размере 300 тысяч рублей.



Сейчас артист следит за питанием, но не особо усердствует в этом вопросе. Юморист любит мясные блюда и не терпит строгих диет. Единственное, от чего Александр старается отказываться – это углеводы. Сахарный песок и хлеб редко увидишь в его меню.



К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, как Иван Ургант изменился до неузнаваемости ради возвращения на Первый канал.

