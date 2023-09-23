Без вести пропал знаменитый режиссер: привлекли поисковиков

О судьбе мужчины ничего неизвестно

Тревожные новости пришли из Северной столицы. В Санкт-Петербурге пропал знаменитый режиссер Александр Никаноров. Никто не знает, где находится мужчина. Поисковики стараются отыскать 40-летнего культурного деятеля и просят всех жителей Санкт-Петербурга быть особенно внимательными на улицах.



Режиссер Большого драматического театра имени Товстоногова, по имеющейся информации, исчез 22 сентября. Сообщается, что мужчина взял велосипед и отправился на прогулку. По непонятной причине из этого небольшого путешествия режиссер так и не вернулся.



"ЛизаАлерт" приступила к поискам знаменитости. Также трубят тревогу в театральном сообществе "Современный театр". Там сообщили, что дома мужчины нет, на связь он не выходит. Более того, режиссер оставил в квартире мобильный телефон, что также выглядит странно. Возможно, он отправлялся на непродолжительную прогулку, но почему-то пропал.



К слову, ранее огромный резонанс получила история с известной российской фигуристкой Алиной Горбачевой. Девушку также разыскивали поисковики. Подробностями делилось "Утро.ру".

