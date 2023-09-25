Вслед за мужем: скончалась известная российская актриса

Звезда ненадолго пережила любимого мужчину

Так сложилось, что практически каждый день информационное пространство разрывают печальные новости о смертях знаменитостей. Так, сегодня, 25 сентября, российские зрители поминают добрым словом популярную артистку Ангелину Ноздрину. Жизненный путь звезды оборвался на 66 году.



Уход Ноздриной стал большим ударом для ее родных и близких. Тем более, что совсем недавно отправился в мир иной супруг ныне покойной актрисы. Год назад скончался заслуженный артист РСФСР Владимир Таныгин. Часто бывает, что супруги не могут жить друг без друга и покидают этот мир вслед за любимым человеком.



Примечательно, что несколько недель назад, 12 сентября, звезда отпраздновала 65-летний юбилей. На это обратили внимание журналисты информационного ресурса "Свободная пресса".



Последние годы покойная звезда отдала Волгодонскому драматическому театру. Там же служил ее покойный муж. Супружеская пара была настоящим образцом для подражания. Ангелина и Владимир вместе путешествовали, работали и играли в одних и тех же спектаклях.



Широкому зрителю Ноздрина знакома по блистательной игре в популярном сериале "Глухарь". В этом же телесериале в одном из эпизодов снялся и муж покойной.



К слову, ранее стало известно о смерти легендарного советского художника. Культурный деятель скончался из-за полученных травм.

