Передается половым путем: Цыганов признался в "смертельной болезни"

Передается половым путем: Цыганов признался в "смертельной болезни"
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист отпустил шутку в свой адрес

Известный актер Евгений Цыганов сыграл в картине, посвященной событиям Октябрьского пуча. Съемки оказались для него не самыми спокойными, поскольку в процессе его сильно ударили по голове.

В беседе с "Газета.ру" он признался, что коллеги случайно попали в нервное окончание челюсти, после чего у него на время замкнуло память – ничего вспомнить о своей жизни знаменитость не мог. Более того, его сильно удивило, что на дворе 2023 год. Только по дороге к врачу Цыганов постеренно стал что-то вспоминать, и тогда к нему пришло озарение, в какое удивительное историческое время он живет. 

Однако это было не единственной проблемой, с которой он столкнулся в день удара. По словам актера, врач обнаружил у него еще один недуг, о котором Евгений не подозревал – это гайморит.

"Вообще, жизнь – это очень опасная штука, смертельная болезнь, передающаяся половым путем", – пошутил артист.

Также у него спросили, может ли он представить, что работает не в России. В отвец Цыганов отметил, что сделает это без каких-либо трудностей, поскольку у него неплохая фантазия. 

Артист высказался и о слухах, которые ходят о его личной жизни. По словам Евгения, подобное является "грязным удовольствием". И комментировать что-то на этот счет журналистам он давно перестал. Однако периодически может посмотреть статью о себе с громким заголовком.

Ранее стало известно, как Цыганов подставил известного режиссера.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник

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