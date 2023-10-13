Умерла звезда "Любовь и голуби"

Уход знаменитости очень расстроил поклонников

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Сегодня, 13 октября, стало известно о смерти знаменитой советской актрисы Галины Байнякшиной. Сообщается, что талантливой артистки и режиссера не стало несколько дней назад – ее жизнь оборвалась утром 9 октября.



Такой печальной информацией с общественностью поделились представители Иркутского академического драмтеатра имени Охлопкова. Отмечается, что завершение жизненного пути Галины Георгиевны сильно опечалило ее коллег по театральной сцене, многочисленных поклонников и учеников. Для многих талантливая артистка стала настоящим образцом для подражания.



Больше всего театральному зрителю ныне покойная звезда запомнилась по блистательной игре в постановках "Любовь и голуби", "Морозко" и других. Ее уход стал невосполнимой потерей для культурной сферы нашей страны. Жизнь знаменитости оборвалась на 84-м году.



Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации Виталия Коняева. Выдающийся актер скончался на 87-м году жизни.

