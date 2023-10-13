Умерла звезда "Любовь и голуби"

Умерла звезда "Любовь и голуби"
Фото: www.unsplash.com
Уход знаменитости очень расстроил поклонников

Очередная трагедия произошла в культурной сфере. Сегодня, 13 октября, стало известно о смерти знаменитой советской актрисы Галины Байнякшиной. Сообщается, что талантливой артистки и режиссера не стало несколько дней назад – ее жизнь оборвалась утром 9 октября.

Такой печальной информацией с общественностью поделились представители Иркутского академического драмтеатра имени Охлопкова. Отмечается, что завершение жизненного пути Галины Георгиевны сильно опечалило ее коллег по театральной сцене, многочисленных поклонников и учеников. Для многих талантливая артистка стала настоящим образцом для подражания.

Больше всего театральному зрителю ныне покойная звезда запомнилась по блистательной игре в постановках "Любовь и голуби", "Морозко" и других. Ее уход стал невосполнимой потерей для культурной сферы нашей страны. Жизнь знаменитости оборвалась на 84-м году.

Напомним, ранее стало известно о смерти народного артиста Российской Федерации Виталия Коняева. Выдающийся актер скончался на 87-м году жизни.

Источник: Сайт Иркутского академического драмтеатра им. Н.П. Охлопкова ✓ Надежный источник

Объявлено о подготовке Молдавии к вооруженному конфликту с Россией

Обстановка на международной арене становится только хуже

Байдена призвали готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем

Иначе будет поздно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей