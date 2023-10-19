Теряет память и не узнает друзей: что стало со звездой "Бриллиантовой руки"

Время не щадит никого

Советская актриса Светлана Светличная не играла первые роли в отечественных кинолентах, однако буквально за несколько блестяще воплощенных образов сумела стать настоящим секс-символом Советского Союза и обрела небывалую популярность среди зрителей. К сожалению, последний отрезок земного пути оказался не таким счастливым и безоблачным.



Известно, что у 83-летней артистки серьезные проблемы со здоровьем. Недавно знаменитость пожаловалась родным на боли в области груди, в итоге у Светличной обнаружили пневмонию. Кроме того, известно, что сейчас артистка находится в психиатрической лечебнице.



Дело в том, что у знаменитости прогрессирует деменция. Этот тяжелый недуг сильно изменил актрису. Сообщается, что она стала очень подозрительной, периодически проявляет агрессию, не узнает родственников и забывает даже самые элементарные вещи.



Именно из-за тяжелого недуга родственникам пришлось обратиться к медицинским экспертам. Они долго пытались бороться с болезнью дома, однако вынуждены были сдаться. Теперь за жгучей блондинкой из "Бриллиантовой руки" следят профильные медицинские специалисты.

