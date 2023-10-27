Галустяна лишили возможности проводить военные игры

Профильную контору юмориста закрыли

Как известно, российские артисты часто любят пробовать себя в разных сферах бизнеса. Например, популярный комик Михаил Галустян является не только востребованным телеведущим, но и предпринимателем. Впрочем, далеко не все начинания артиста приводят к успеху. Так, стало известно о том, что одну из компаний комика закрыли.



Соответствующее решение приняли представители Налоговой службы России. Любопытно, что речь идет не о ресторане или другой организации, связанной с индустрией развлечений, а о конторе под названием "Рекрут". Эта организация занималась проведением военно-тактических игр.



Фирма существовала с 2015 года. Детище Галустяна даже успело принять участие в проведении крупного международного форума "Армия-2016". Впрочем, дело не заладилось. Спустя некоторое время организация перестала заниматься предпринимательской деятельностью и в итоге была закрыта налоговиками как недействующая.



Стоит отметить, что это не первый бизнес-провал Михаила Галустяна. Недавно также была прикрыта его контора, которая занималась реализацией элементов для популярной компьютерной игры.



К слову, ранее стало известно, почему Михаил Галустян перестал общаться с Гариком Харламовым.

