Известный режиссер героически погиб в зоне СВО

Известный режиссер героически погиб в зоне СВО
Фото: www.unsplash.com
Коллеги и близкие скорбят из-за тяжелой потери

Сегодня, 6 ноября, стало известно о страшной трагедии. В зоне проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима погиб знаменитый российский культурный деятель Александр Сапрунов.

Режиссер и балетмейстер Рязанского музыкального театра погиб, выполняя свой долг перед родным государством. О трагическом событии рассказали представители культурного учреждения, которому артист посвятил внушительную часть своей профессиональной жизни.

В театре подчеркнули, что Сапрунов пал смертью храбрых. Для коллег и поклонников знаменитости его уход стал тяжелым ударом и большой потерей. Представители театра скорбят вместе с родными и близкими покойного. При каких конкретно обстоятельствах Александр Сапрунов простился с жизнью, не сообщается.

Выдающийся культурный деятель поставил в родном театре много мюзиклов и опер. Режиссер сделал многое для развития культурной жизни Рязани. Его смерть – настоящая трагедия.

Напомним, ранее стало известно, что герой России Рустам Сайфуллин вернулся на фронт после тяжелого ранения. Об этом сообщает телеканал "360".

К слову, ранее стало известно о смерти народного артиста Советского Союза Юрия Темирканова.

Источник: Рязанский музыкальный театр ✓ Надежный источник

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