Умер народный артист СССР Юрий Темирканов

Умер народный артист СССР Юрий Темирканов
Юрий Темирканов. Фото: conductor Yury Pilipenko/Global Look Press/www.globallookpress.com
Звезды не стало на 85-м году жизни

Ужасная трагедия произошла сегодня, 2 ноября. Стало известно о смерти выдающегося культурного деятеля, народного артиста Советского Союза Юрия Темирканова. Худрук Санкт-петербургской филармонии имени Шостаковича покинул этот мир в возрасте 85 лет.

Трагическими новостями поделились в культурном учреждении, сообщает информационный ресурс "МИР24". Представители филармонии не стали уточнять, что послужило причиной смерти легендарного дирижера.

Петербургской филармонии ныне покойная знаменитость посвятила львиную долю своей профессиональной жизни. Темирканов возглавлял культурное учреждение больше 30 лет. Еще при жизни артист стал настоящей легендой классической российской сцены. Его уход стал страшным ударом для всей страны. Коллеги и поклонники скорбят вместе с родными музыканта.

К слову, ранее стало известно о смерти звезды популярных телесериалов "Универ" и "Интерны". Удивительно, но информация о смерти артиста появилась лишь спустя месяц.

Источник: Санкт-петербургская филармония имени Шостаковича ✓ Надежный источник

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