Лицом в пол: ОМОН ворвался на концерт выступивших против СВО артистов

Лицом в пол: ОМОН ворвался на концерт выступивших против СВО артистов
Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press/www.globallookpress.com
Секретное мероприятие было сорвано

Резонансный инцидент произошел в Северной столице. Известная музыкальная группа Zero People рассчитывала сорвать хороший куш, собрав своих поклонников на концерте в популярном клубе "Космонавт". Однако все пошло не по запланированному сценарию.

Еще до начала выступления артистов в помещение ворвались силовики. ОМОН положил лицом в пол присутствующих. Такой информацией с общественностью поделился интернет-ресурс "Радио 1".

По имеющимся данным, интерес силовиков был привлечен из-за жестких антироссийских высказываний лидера музыкального коллектива Александра Красовицкого. В итоге омоновцы увели молодого человека и еще одного музыканта Александра Заранкина. Концерт был отменен, сообщает информационный ресурс URA.RU.

Как напоминает телеканал "360", Красовицкий начал резко критиковать действия российских властей еще с 2014 года. Он называл нашу страну "токсичной" и позволял себе ряд других нелицеприятных высказываний о спецоперации. Артисты организовали концерт в условиях строжайшей секретности: о выступлении можно было узнать только из закрытых чатов. В итоге мероприятие было сорвано.

К слову, недавно едкая шутка украинских артистов про русский язык привела к громкому скандалу в Польше.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник

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