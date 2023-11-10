Лицом в пол: ОМОН ворвался на концерт выступивших против СВО артистов

Секретное мероприятие было сорвано

Резонансный инцидент произошел в Северной столице. Известная музыкальная группа Zero People рассчитывала сорвать хороший куш, собрав своих поклонников на концерте в популярном клубе "Космонавт". Однако все пошло не по запланированному сценарию.



Еще до начала выступления артистов в помещение ворвались силовики. ОМОН положил лицом в пол присутствующих. Такой информацией с общественностью поделился интернет-ресурс "Радио 1".



По имеющимся данным, интерес силовиков был привлечен из-за жестких антироссийских высказываний лидера музыкального коллектива Александра Красовицкого. В итоге омоновцы увели молодого человека и еще одного музыканта Александра Заранкина. Концерт был отменен, сообщает информационный ресурс URA.RU.



Как напоминает телеканал "360", Красовицкий начал резко критиковать действия российских властей еще с 2014 года. Он называл нашу страну "токсичной" и позволял себе ряд других нелицеприятных высказываний о спецоперации. Артисты организовали концерт в условиях строжайшей секретности: о выступлении можно было узнать только из закрытых чатов. В итоге мероприятие было сорвано.



К слову, недавно едкая шутка украинских артистов про русский язык привела к громкому скандалу в Польше.

