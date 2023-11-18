Звезду заметили в компании русских богачей

Известная певица Наталья Орейро несколько лет назад стала счастливой обладательницей российского гражданства. Паспорт она лично просила у властей, обосновывая это большой любовью публики к ней в стране. Также латиноамериканская звезда говорила, что за все годы успела сильно породниться с Россией, ее народом и пропиталась ко всему невероятно трепетными чувствами, из-за чего ощущает себя от части россиянкой.

В Кремле к ее просьбам прислушались, и уже 10 ноября 2021 года во время торжественной церемонии Наталья Орейро получила заветный документ. Впрочем, все шло гладко до недавнего момента, когда артистка выступила на параде гей-гордости в полуобнаженном виде.

После этого общественники потребовали лишить знаменитость российского паспорта, указывая, что в России предусмотрена ответственность за подобные действия. Дальше скандал не пошел – реакции со стороны правоохранителей на него не было, поскольку правонарушение совершено за пределами действия закона.

Теперь же после проблем с паспортом РФ Орейро сделала тайный "подарок" россиянам. Она стала одной из гостей праздника в Дубае – его организовали богатые русские, пригласив туда нескольких звезд. Латиноамериканская актриса тоже выступила на сцене, порадовав публику своими песнями. Кадры с события появились в соцсетях.

При этом о своем выступлении перед россиянами Орейро на своей странице не рассказывала – никаких кадров и прочих подробностей не было. Согласно данным открытых источников, пригласить "нашу Наташу" можно на любое событие за примерно 150 тысяч долларов, или 13,3 млн рублей. В программу входят выступление в течение часа на сцене со своими песнями.