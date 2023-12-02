Лазарев отреагировал на скандал с пропагандой ЛГБТ*

Лазарев отреагировал на скандал с пропагандой ЛГБТ*
Фото: кадр YouTube.com
Артист принял важное решение

Минувшей пятницу суд в Санкт-Петербурге обязал выплатить один из музыкальных каналов страны огромный штраф за показ клипа Сергея Лазарева. В нем, помимо демонстрации традиционных отношений, была показана любовь между однополыми людьми. В этом увидели пропаганду движения ЛГБТ*.

Как известно, клип на песню "Так красиво" был снят в 2017-ом году, когда не было такого строго отношения к сексуальным меньшинствам в стране. Сам Сергей Лазарев, как и его представители, не делали заявления по поводу разразившегося скандала. Но некоторые действия все же предприняли.

В субботу, 2 декабря, Лазарев отреагировал на инцидент с пропагандой ЛГБТ*, удалив музыкальный клип со своего официального канала на YouTube. Сейчас найти его там невозможно.

Фото: скрин YouTube.com

При этом адвокат Сергей Жорин полагает, что переживать по этому поводу артисту не стоит – по его словам, Лазарев избежит наказания. Проверять это певец, видимо, не захотел.

* признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена

Источник: Утро.ру

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