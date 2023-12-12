Умерла народная артистка СССР

Умерла народная артистка СССР
Фото: www.unsplash.com
Жизнь звезды оборвалась на 73-м году

Трагедии в культурной сфере, к сожалению, случаются практически каждый день. Так, стало известно о смерти народной артистки СССР Татьяны Таякиной. Жизненный путь знаменитости оборвался в возрасте 72 лет.

Знаменитая советская и украинская артистка, театральный деятель скончалась несколько дней назад, 9 декабря. Широкой общественности об этом стало известно только сегодня, 12 декабря. Знаменитость простилась с жизнью в родном Киеве. Что послужило причиной смерти 72-летней танцовщицы, в открытых источниках не указано.

В 1977 году ныне покойная звезда получила звание народной артистки Украинской ССР, несколькими годами позже – в 1980-м Татьяна Таякина стала народной артисткой Советского Союза. Смерть выдающейся актрисы стала тяжелым ударом для ее родных и близких, а также многочисленных поклонников и коллег.

К слову, накануне стало известно о кончине популярного советского актера и режиссера Сергея Иванова.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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