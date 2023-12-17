Шуфутинский уезжает из России с молодой женой

Шуфутинский уезжает из России с молодой женой
Михаил Шуфутинский с женой. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артист принял непростое решение

Личная жизнь Михаила Шуфутинского бьет ключом. 75-летний артист счастлив в браке с красавицей Светланой, которая младше его на 30 лет. Недавно стало известно, что Шуфутинский принял непростое для себя решение. Он забирает молодую супругу и уезжает за границу.

Знаменитый музыкант вместе с любимой женщиной завели приятную традицию отдыхать на Мальдивах. В новогодние праздники они также будут греться под солнышком на роскошных пляжах. В силу возраста и характера Шуфутинский предпочитает проверенные места, поэтому всегда останавливается в одном отеле. Но в этот раз артист согласился на непростой шаг и решился пойти на небольшую авантюру. Он изменил своей привычке – супругов на отдых пригласили друзья, так что влюбленная парочка окажется в новом месте.

Шуфутинскому ничего не жалко для любимой жены. Практически все время супруги проводят вместе. Светлана сопровождает Михаила даже на гастролях. За такую преданность и любовь музыкант отвечает взаимностью и обеспечивает супруге шикарную жизнь. Михаил подчеркнул, что не привык считать деньги и спокойно с ними расстается. Впрочем, учитывая астрономические доходы певца, такой подход к финансам вполне оправдан. Ставший легендой еще при жизни шансонье может позволить себе любую роскошь.

К слову, ранее стало известно, почему Шуфутинский резко выступил против службы сына в армии.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник

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