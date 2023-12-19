Скандал на празднике: полученную в подарок от Алены Блин сумку сочли обносками

Подарки бывают разные. Дорогие и скромные. А некоторые подходят под определение "на тебе, Боже, что нам не гоже"...

День рождения известного российского блогера Ани Покров стал заметным событием в шоу-бизнесе. Поздравить с 24-летием девушку, у которой 18 млн подписчиков в соцсетях, пришло немало знаменитостей.

Заметили среди гостей и Алену Жигалову, в последние годы известную больше как Блин. Правда, ее подарок вызвал вопросы. По свидетельству одного из присутствующих на празднике, когда Аня Покров открыла коробку с подарком, то была удивлена. Судя по виду сумки, ею мог кто-то пользоваться раньше – она казалась обносками с чужого плеча. Хотя, может, впечатление ложное.

"Самой Алене год назад Филипп Киркоров презентовал на день рождения дорогой плазменный телевизор, – говорят в окружении Блин. – А она могла передарить Ане Покров сумку, которую сама получила в подарок. Видимо, попользовалась и решила избавиться, потому что ждет новых щедрых даров, ведь скоро день рождения и новый год. По крайней мере, так казалось по виду сумки".

Это можно допустить, ведь в шоу-бизнесе знают Блин как человека прижимистого и любящего деньги.

"Она мимо рта ложку не пронесет", – отзываются о ней коллеги.

Но историю с сумкой многие сочли показательной. "Блин считает себя звездой, выходит на красные дорожки, любит, когда ее снимают, – говорят приближенные. – А настоящий журналист – он ведь не в кадре, а за кадром. Он не позирует, а снимает других людей, ищет новости, находится в гуще событий. А Алена от этого теперь далека. Кажется, что она превращается в яркую, но бесполезную мишуру. И подарки, вероятно, теперь такие же".