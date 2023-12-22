Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"

Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей"
Фото: www.unsplash.com
Уход артиста стал страшным ударом

И снова новостные ленты разрывают печальные вести. Так, стало известно, что накануне, 21 декабря, оборвался жизненный путь популярного российского артиста Бориса Матвеева. Земное пребывание культурного деятеля завершилось в возрасте 74 лет.

Заслуженный артист России был примером для нескольких поколений. Большую часть жизни он посвятил игре в различных культурных учреждениях по всей стране, а также работе в кинематографе.

Широкому зрителю ныне покойная знаменитость известна по участию в таких популярных сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Тайны следствия" и других. Несмотря на пожилой возраст, Матвеев продолжал активно работать. До последнего дня он снимался в телесериале "Социальная защита", премьера этого проекта должна состояться в будущем году, сейчас он еще находится в работе.

Что послужило причиной смерти Бориса Матвеева, не сообщается. Для коллег, поклонников, близких и родных его уход стал страшной и невосполнимой потерей.

Напомним, сегодня, 22 декабря, в последний путь отправили известного артиста Дмитрия "Пухляша" Красилова.

Источник: Российская газета ✓ Надежный источник

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