Ида Галич порвала с возлюбленным из-за украинского конфликта

Пара потеряла взаимопонимание

Известные события февраля прошлого года оказали серьезное влияние на жизнь многих людей. Выяснилось, что в некоторых случаях доходило даже до разрыва любовных связей. Так, известная блогерша Ида Галич рассталась с возлюбленным именно из-за украинского конфликта.



Девушка была по уши влюблена в своего коллегу по интернет-пространству, блогера Стаса Круглицкого, широкой публике он известен под псевдонимом Стас Простокласс. К сожалению, накал страстей на международной арене привел к конфликтам внутри пары.



Влюбленные по-разному расценивали происходящее и перестали находить общий язык. В конце концов, вместо любви и нежности, в отношениях стали доминировать бесконечные разборки и попытки навязать другому свою правоту.



В конце концов, молодые люди приняли решение расстаться. При этом Ида Галич подчеркивает, что она до сих пор очень ценит и уважает бывшего любимого, с которым ей удалось сохранить теплые отношения.



К слову, недавно публика любовалась крутыми бедрами Иды Галич.

