Спектакль отменили: что произошло с Леоновым

Спектакль отменили: что произошло с Леоновым
Андрей Леонов. Фото: Bulkin Sergey/news.ru/www.globallookpress.com
Актеру потребуется долгая реабилитация

Зрителям сообщили неприятную новость – запланированный на 26 января спектакль "Поминальная молитва" в Ленкоме не состоится. Оказалось, что решение принято из-за актера Андрея Леонова, который прямо с репетиции срочно был доставлен в больницу.

Во время подготовки к постановке артист случайно прищемил палец дверью. Травма оказалась настолько сильной, что пришлось вызывать врачей. 

64-летнего Леонова доставили в клинику, провели обследования и установили, что у него перелом, пришлось накладывать гипс. В итоге актер не сможет принять участие в спектакле, а замены ему за день до показа нет.

Ранее отменили спектакль с Валентиной Талызиной. У актрисы тоже возникли серьезные проблемы со здоровьем.

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