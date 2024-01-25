Спектакль отменили: что произошло с Леоновым

Актеру потребуется долгая реабилитация

Зрителям сообщили неприятную новость – запланированный на 26 января спектакль "Поминальная молитва" в Ленкоме не состоится. Оказалось, что решение принято из-за актера Андрея Леонова, который прямо с репетиции срочно был доставлен в больницу.

Во время подготовки к постановке артист случайно прищемил палец дверью. Травма оказалась настолько сильной, что пришлось вызывать врачей.

64-летнего Леонова доставили в клинику, провели обследования и установили, что у него перелом, пришлось накладывать гипс. В итоге актер не сможет принять участие в спектакле, а замены ему за день до показа нет.

Ранее отменили спектакль с Валентиной Талызиной. У актрисы тоже возникли серьезные проблемы со здоровьем.