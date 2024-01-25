Спектакль отменили: что произошло с Леоновым

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Зрителям сообщили неприятную новость – запланированный на 26 января спектакль "Поминальная молитва" в Ленкоме не состоится. Оказалось, что решение принято из-за актера Андрея Леонова, который прямо с репетиции срочно был доставлен в больницу.
Во время подготовки к постановке артист случайно прищемил палец дверью. Травма оказалась настолько сильной, что пришлось вызывать врачей.
64-летнего Леонова доставили в клинику, провели обследования и установили, что у него перелом, пришлось накладывать гипс. В итоге актер не сможет принять участие в спектакле, а замены ему за день до показа нет.
Ранее отменили спектакль с Валентиной Талызиной. У актрисы тоже возникли серьезные проблемы со здоровьем.
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