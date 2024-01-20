Спектакля не будет: что произошло с Валентиной Талызиной

Спектакля не будет: что произошло с Валентиной Талызиной
Валентина Талызина. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press /globallookpress.com
Зрители расстроены и недоумевают

Показ драматической постановки "Волки и овцы" в театре Моссовета, назначенный на вечер 20 января, отменен, сообщают на сайте театра. Вместо нее состоится спектакль "Горе от ума". Причина – внезапные проблемы со здоровьем, случившиеся у народной артистки Валентины Талызиной, исполнительницы роли помещицы Меропии Мурзавецкой.

Зрителям предложили либо вернуть билеты и получить свои деньги, либо прийти в театр, но посмотреть бессмертную комедию Грибоедова "Горе от ума". Билеты, приобретенные на "Волков и овец", действительны на замену.

89-летняя актриса играет в постановке по пьесе автора "Бесприданницы" Александра Островского одну из главных ролей – Меропию Мурзавецкую. Сюжет основан на размышлениях о характере русского человека, в котором может одинаково присутствовать и милосердие, и сребролюбие. Премьерный показ спектакля состоялся в январе 2022 года.

В некотором роде эту постановку можно считать бенефисом актрисы Валентины Талызиной. За два года, прошедшие после премьеры, интерес зрителей к постановке не угас, и на него по-прежнему быстро раскупают билеты.Так что из репертуара она, похоже, еще долго не исчезнет.

Ранее мы писали об отмене уже второго концерта певицы Лолиты Милявской в сибирских городах, что могло стать последствиями ее участия в "голой вечеринке".

Источник: Театр Моссовета ✓ Надежный источник
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