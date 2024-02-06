Звезда "Улиц разбитых фонарей" Мельникова пожаловалась на скупых ухажеров дочери

21-летняя наследница Мария живет в одной квартире с мамой

Актриса Анастасия Мельникова воспитывает дочь Марию в одиночку. Вот только девочке скоро стукнет 22 года, но съезжать от любимой мамы она не планирует, а потому и многочисленных ухажеров водит в родительскую квартиру. Звезда "Улиц разбитых фонарей" пожаловалась, что была бы счастлива выдать дочь замуж, но все попадаются не те парни. По словам Анастасии, всех их интересует богатство, а не ее дочь.

"Приходят, смотрят на квартиру, оценивают приданое", — пожаловалась артистка на скупых женихов.

Впрочем, переживать есть за что. Мельникова переделала старую коммуналку в просторные четырехкомнатные апартаменты, вернув комнатам первозданный вид 19 века. Кроме того, в квартире множество старинных антикварных вещей.

А вот сама Мария от переживаний мамы только отмахивается. Девушка заявила, что замуж пока не собирается, и сообщила, что в настоящий момент она планирует наслаждаться жизнью, а не строить семью. Кроме того, сейчас Маша полностью в учебе — окончила театральный ВУЗ и теперь поступила на искусствоведа.

За свою учебу дочь Анастасии Мельниковой полностью платит сама. Зарабатывает, как и мама, в кино. В свои 22 года Мария уже снялась в нескольких значимых кинокартинах.

Ранее стало известно, что постройневшая Мельникова шокировала поклонников.