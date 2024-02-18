Как сложилась жизнь сбежавшей на Украину актрисы Великановой

Москвичка отказалась от русского языка

Актриса Елена Великанова стала невероятно популярной в России после выхода кинофильмов "Попса", "Ванечка", "Самый лучший фильм". Знаменитость родилась в Москве, где училась и работала. Но после февраля 2022 года она приняла решение сбежать на Украину.

Еще в 2014 году актриса проявила свою политическую позицию, заявив, что никогда не поедет в Крым, пока он находится под контролем России. После своего отъезда в Киев Великанова категорически отказалась от русского языка, начав писать публикации в соцсетях на украинском и изъясняться на нем.

Артистка не смогла найти работу по творческой профессии в стране, поэтому стала заниматься преподаванием йоги, которую невероятно любит. Также она начала волонтерить, собирая помощь на нужды ВСУ.

Тем не менее, последние почти полтора года о Елене Великановой ничего не слышно. Она перестала выходить на связь с поклонниками в соцсетях, а в инфополе о ней ничего не сообщается. Где сейчас находится российская актриса и чем она занимается – неизвестно.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как сложилась судьба сбежавшей из России актрисы сериала "Кухня" Кузнецовой.