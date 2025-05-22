"Кто принимал решение?": Поплавская пришла в бешенство из-за паспорта Реввы

"Кто принимал решение?": Поплавская пришла в бешенство из-за паспорта Реввы
Фото: АГН "Москва"
Артистка не понимает, на каких основаниях знаменитость получил гражданство

Российская актриса-патриотка Яна Поплавская отреагировала на новость, что актер Александр Ревва официально стал гражданином России. Она напомнила, что последние три года знаменитость активно критиковали за политическую позицию и после молчание по поводу происходящего. 

Поплавская напомнила, что Ревва родился в Донецке. Согласно официальным документам, паспорт ему могли выдать в мае или немного раньше. Ее возмутило, что все время, пока артист зарабатывал в стране и не одобрял происходящего, он даже не являлся российским гражданином.

"После всего ему дали гражданство?! А кто принимал решение, он чем руководствовался? Вот как важно иметь нужных друзей, правда?" – пришла Поплавская в бешенство.

Претензии у артистки к юмористу появились давно. Однажды она даже помешала выходу в эфир передачи с его участием. Знаменитость заявляла, что в самом начале 2022 года Ревва опубликовал скандальный пост в соцсетях, но позже его удалил. Тем не менее, в отличие от многих популярных шоуменов, ему удалось остаться на плаву. Поплавская полагает, что все дело в связях Александра, благодаря которым он сумел вернуться в строй после очень непродолжительной отмены.

Источник: Telegram

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