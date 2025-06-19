Дробыш высказался о конфликте с Шаляпиным: "Какие-то психические расстройства"

Продюсер уверен, что артист еще не дорос до его уровня

В недавнем интервью Прохор Шаляпин снова нелестно высказался в адрес продюсера Виктора Дробыша. Как известно, скандал между ними случился давно, и он то утихает, то разгорается с новой силой. Но в последний раз артист пригрозил, что композитору придется иметь дело с его влиятельными друзьями из Кремля.

По словам Прохора, Дробыш "считает себя пупом" земли и даже страдает от шизофрении. В одной из последних переписок он послал бывшего начальника на три буквы, о чем совершенно не жалеет. Продюсер, в свою очередь, решил емко прокомментировать выпады в свой адрес – он считает, что певец является "моськой", которая лает на "слона".

"Вот Слон и Моська прямо… Ну еще какие-то психические расстройства. Больше не вижу в этом ничего", – заявил Дробыш.

При этом Шаляпин утверждает, что если проблемы в отношениях с продюсером продолжатся, он может прибегнуть к разборкам не с помощью взаимных оскорблений, а благодаря силе. Артист утверждает, что он хочет ударить Дробыша и воспользуется моментом, если случайно с ним повстречается.

Ранее Шаляпин заявил, что многим российским звездам пора на пенсию.