"Больная тема": Костенко отреагировала на слухи об измене Тарасова

"Больная тема": Костенко отреагировала на слухи об измене Тарасова
Фото: соцсети
Модель решила остаться с футболистом

Несколько дней в СМИ и соцсетях не утихает скандал с Дмитрием Тарасовым и его перепиской с эффектными девушками. Все это время ее супруга Анастасия Костенко хранила молчание, но недавно решилась рассказать о своей точке зрения на ситуацию. Она уверена, что футболист, который ранее не отличался особой верностью своим женам, ей не изменял.

Модель дала понять, что поверила объяснениям супруга, который уверяет, что хотел связаться с двумя блогерами только ради совместной работы. Однако девушки вместо сотрудничества решили заработать на этом славу и привлечь к себе внимание с помощью скандала. 

"Я понимаю, что измены – это больная тема большинства женщин на этой земле, но это не значит, что вокруг одни измены", – заявила Костенко.

Она посоветовала людям, которые заподозрили футболиста в неверности, заниматься проблемами своей семьи. По ее словам, сейчас она вместе с супругом, и у них в отношениях все хорошо. Однако публика все же призывает девушку задуматься по поводу крепкости своего брака и ценить себя, не прощая Тарасова за общение с красотками.

Ранее продюсер допустил, что спортсмен давно изменял супруге, но эта информация всплыла только сейчас.

Источник: соцсети

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