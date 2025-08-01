"Давно тайно изменял": что говорят о неверности Тарасова Костенко

"Давно тайно изменял": что говорят о неверности Тарасова Костенко
Фото: соцсети
Знаменитость не славится своей моногамностью

Личная жизнь Дмитрия Тарасова всегда была бурной, и ни в одном браке он не отличался верностью. Известно, что футболист изменил первой жене, затем Ольге Бузовой, а сейчас история повторяется, уверен продюсер Сергей Дворцов. Так он отреагировал на новый скандал с участием спортсмена.

Недавно две эффектные девушки поделились в соцсетях, что познакомились с Тарасовым, а после опубликовали переписку, в которой он просил их номер телефона. Также дамы выставили в соцсетях афишу с концертом Бузовой, указав, что обязательно на него пойдут – так они намекнули, что отомстили ее бывшему мужу и проявили женскую солидарность.

Продюсер указал, что, как и многие известные мужчины, футболист является ловеласом. 

"Скорее всего, он давно тайно изменял, я не удивлен, как и тому, что он изменял двум предыдущим женам", – поделился он.

Несмотря на подтверждения похождений супруга, Анастасия Костенко пока никак не комментировала случившееся. В соцсетях она игнорирует все вопросы общественности и старается не привлекать этому лишнее внимание. При этом в начале года супруги решили повторно сыграть свадьбу, чтобы освежить свои чувства. Торжество прошло на Мальдивах в окружении близких и детей.

Источник: Страсти

У преемника Зеленского потребовали сделать решительный шаг по Крыму

Вопрос давно пора закрыть

Глава Госдепа сделал заявление о войне между Россией и США

Политик указал, что при таком сценарии использование ядерного оружия неизбежно

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей