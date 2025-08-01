"Давно тайно изменял": что говорят о неверности Тарасова Костенко

Знаменитость не славится своей моногамностью

Личная жизнь Дмитрия Тарасова всегда была бурной, и ни в одном браке он не отличался верностью. Известно, что футболист изменил первой жене, затем Ольге Бузовой, а сейчас история повторяется, уверен продюсер Сергей Дворцов. Так он отреагировал на новый скандал с участием спортсмена.

Недавно две эффектные девушки поделились в соцсетях, что познакомились с Тарасовым, а после опубликовали переписку, в которой он просил их номер телефона. Также дамы выставили в соцсетях афишу с концертом Бузовой, указав, что обязательно на него пойдут – так они намекнули, что отомстили ее бывшему мужу и проявили женскую солидарность.

Продюсер указал, что, как и многие известные мужчины, футболист является ловеласом.

"Скорее всего, он давно тайно изменял, я не удивлен, как и тому, что он изменял двум предыдущим женам", – поделился он.

Несмотря на подтверждения похождений супруга, Анастасия Костенко пока никак не комментировала случившееся. В соцсетях она игнорирует все вопросы общественности и старается не привлекать этому лишнее внимание. При этом в начале года супруги решили повторно сыграть свадьбу, чтобы освежить свои чувства. Торжество прошло на Мальдивах в окружении близких и детей.