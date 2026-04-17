Звезде "Аншлага" Воробей вызвали скорую на съемочную площадку

Привычный съемочный день Елены Воробей внезапно прервался весьма тревожным эпизодом. Прямо на площадке в Москве актрисе стало плохо, и коллегам пришлось срочно вызывать медиков. По данным СМИ, 58-летняя артистка почувствовала резкое ухудшение самочувствия во время работы.

Предполагается, что причиной стало повышение давления, спровоцированное сильным эмоциональным напряжением. Бригада скорой помощи оперативно прибыла на место. Врачи оказали звезде необходимую помощь, после чего состояние актрисы стабилизировалось.

Позже ситуацию прокомментировала директор знаменитости Олеся Подлесная. Она сообщила, что повода для серьезного беспокойства нет – артистка уже чувствует себя нормально.

Представительница актрисы также отметила, что, несмотря на произошедшее, Воробей не стала отменять работу, она продолжила участие в съемках после оказанной помощи.

Ранее также стало известно о личной трагедии в семье артистки. В середине апреля скончался ее отец Яков Лебенбаум, ему было 77 лет. Известно, что медики на протяжении двух месяцев отчаянно пытались спасти его, но не смогли.