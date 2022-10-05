План мобилизации выполнили в 15 регионах страны

После объявления частичной мобилизации в России несколько регионов уже отчитались, что выполнили поставленный план. Об этом заявили в Ивановской, Владимирской, Брянской, Тамбовской, Ростовской, Архангельской и Еврейской автономной областях, а также в республиках Крым, Адыгея, Северная Осетия, Тыва, Бурятия, Саха и Забайкальском крае. По некоторым опубликованным данным, уже призвали 56 тысяч человек, однако действительное количество из официальных источников неизвестно.

Вместе с тем из подразделений стали возвращать ошибочно мобилизованных граждан. В некоторых субъектах из-за недобросовестной работы начали отстранять военных комиссаров – в частности это произошло в Хабаровском крае.

Пока новобранцы проходят военную подготовку, российские войска вынужденно покинули Красный Лиман после наступления ВСУ для сохранения личного состава. Последние новости спецоперации – в трансляции "Утра".

07:40Рогов: Киев готовит провокацию на ДнепроГЭС.

5 октября

20:48 Поставки США вооружений Украине приближают к опасной черте прямого военного столкновения РФ и НАТО, заявили в МИД России.

20:30 Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев, после чего отправится в Москву.

20:20 ООН не располагает возможностями по отправке миссии с целью установки фактов обстрела следственного изолятора с украинскими военнопленными в Еленовке, поскольку до сих не получены гарантии безопасности.

19:48 Байден заявил Зеленскому, что США предоставят Украине очередной пакет военной помощи объемом 625 млн, а также никогда не признают итоги референдумов по присоединению регионов к России.

19:01 Байден провел телефонный разговор с Зеленским, сообщили СМИ.

18:46 Таможни на границе ДНР и РФ не будет на следующий день после подписания закона о вхождении республики в состав России – Миндоходов республики.

17:35 Россия полностью привержена заявлению о недопустимости развязывания ядерной войны. Об этом заявили в МИД России.

17:26 ВСУ ударили из HIMARS по Антоновскому мосту в Херсоне, три ракеты попали в мост, три – сбила ПВО.

17:12 Украинские войска открыли артиллерийский огонь по прибрежной линии Энергодара, зафиксировано не менее 16 "прилетов", сообщили власти Запорожской области.

16:40 Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о непризнании новых территорий России.

16:04 Мобилизованные и добровольцы из России приступили к боевому слаживанию близ районов спецоперации, сообщили в российском Минобороны.

15:55 План по частичной мобилизации на территории Карелии выполнен, сообщил глава республики.

15:19 Истребители ВКС России за сутки сбили украинские Су-25 в ДНР и Су-24 в Херсонской области.

15:07 Шойгу обратил особое внимание на необходимость быстрого доведения в военкоматы разъяснений по предоставлению отсрочек "имеющим детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид".

14:54 Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что, прикрываясь мнимой "угрозой с Востока", страны НАТО и соседние с Беларусью государства не просто милитаризируются, а готовятся к войне.

14:47 Части ВС РФ, пополненные мобилизованными россиянами, после обучения и боевого слаживания будут направляться в том числе в Запорожскую область.

14:34 В Энергодаре (в Запорожской области) с 4 октября в целях безопасности временно вводится комендантский час с 20.00 до 6.00.

14:01 Вся территория ЛНР контролируется союзными войсками, заявил Мирошник.

13:33 Херсонская и Запорожская области, ЛНР и ДНР могут принять украинский язык вторым государственным.

13:17 Более 200 тыс. человек уже прибыли в ВС РФ в рамках частичной мобилизации, сообщил Сергей Шойгу.

13:02 Минсельхоз: Россия за счет присоединения новых территорий может увеличить урожай зерна примерно на 5 млн тонн.

12:42 Пушилин: у ВСУ нет шансов удержать позиции возле Кременной и что в планах союзных войск освободить Красный Лиман.

12:13 Белоруссии известно о поставках странами НАТО вооружения и военной техники для Украины через польский аэродром Жешув – Лукашенко.

11:34 Зеленский ввел в действие решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Путиным.

11:15 Продвижение украинских войск в Херсонской области остановлено.

10:49 Изучение других языков, в том числе украинского, не будет запрещено в новых субъектах нашей страны.

10:17 Совфед единогласно ратифицировал договоры о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

09:37 Выходцы из новых регионов РФ, находящиеся за рубежом, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство.

09:11 Более 70 тыс. запросов на запись в добровольцы зафиксировано на портале Госуслуг со дня объявления частичной мобилизации.

08:51 Жители ДНР после вхождения региона в РФ стали еще активнее получать российские паспорта: теперь вместе с внутренним паспортом можно сразу оформить и загранпаспорт.

08:22 С начала гуманитарной миссии в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области автомобильные колонны МЧС России доставили более 122 тыс. тонн гумпомощи.

07:10 Глава ЗАЭС сознался в связях со спецслужбами Украины.



4 октября

21:01 ВСУ начали использовать ракеты M30 при ударах из HIMARS, рассказали РИА Новости в представительстве ЛНР в СЦКК. Этот тип ракет отличается тем, что поражающие элементы выполнены в виде шрапнели небольшого диаметра.

20:33 Число пострадавших при обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ возросло до двух, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

20:20 При обстреле донецкого ТЦ "Континент" никто не пострадал – вечером посетителей уже было мало, рассказал директор ТЦ.

19:26 ВСУ попытались обстрелять Донецк из РСЗО HIMARS, ПВО перехватила ракету, пострадал ряд зданий в центре, в том числе торговый центр "Континент".

18:33 Под огнем украинских войск оказался район автовокзала в центре Донецка, выбито остекление в торговом комплексе "Континент", повреждена диспетчерская и 3 трамвая, сообщил мэр.

17:39 ВСУ превратили в крепость станцию переработки газа у поселка Спорного в Бахмутском районе, на ее подземных уровнях прячется техника, взять станцию пока не удается, сообщил РИА Новости командир российского мотострелкового взвода.

16:29 Батальоны ВСУ в районе Дудчан планировали прорваться на Каховскую ГЭС, их удалось разбить – глава Херсонской области Владимир Сальдо

15:50 Взрыв произошел в одном из жилых районов Мариуполя, причины уточняются, сообщили в мэрии.

14:37 МИД Чехии призвал своих граждан не ехать в РФ, а тех, кто находится в России, покинуть ее.

14:35 Госдума ратифицировала договоры о принятии в состав РФ новых регионов.

14:29 Группировка ВС Украины, которая ранее пересекла административную границу ЛНР, была уничтожена, заявил офицер народной милиции ЛНР Марочко.

14:23 Все атаки ВСУ на Николаевском и Андреевском направлениях успешно отражены, сообщили в Минобороны.

14:19 Превосходящими танковыми подразделениями на направлении Золотая Балка, Александровка противник сумел вклиниться в глубину нашей обороны, сообщает Минобороны России.

14:08 Российский посол был вызван в МИД Польши. Выйдя из министерства, он рассказал, что там ему было предложено осудить прошедшие референдумы и получить в обмен поддержку польских властей.

13:37 Литва высылает временного поверенного в делах России в стране.

13:25 Комитет Госдумы рекомендовал ратифицировать договор о принятии Херсонской области, Запорожской области, а также ДНР и ЛНР в состав РФ.

12:52 ДНР, по последним данным, собирается отказаться от смертной казни – МИД РФ.

12:48 Россия не собирается вводить визы для украинцев – замглавы МИД РФ.

12:46 Крашенинников заявил, что Запорожская область войдет в РФ в своих административных границах, Херсонская область с двумя округами Николаевской области.

12:24 Вооруженные силы Украины пересекли административную границу Луганской народной республики и закрепились в направлении Лисичанска, сообщил представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

12:22 Песков о призыве Кадырова использовать в рамках спецоперации маломощное ядерное вооружение: все прописано в доктрине, иных соображений быть не может.

12:00 Кадыров заявил, что трое его сыновей в ближайшее время отправятся в зону спецоперации и будут находиться на самых сложных участках линии соприкосновения.

11:47 МИД Финляндии вызвал посла РФ из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

11:17 Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несет обязательств по оказанию ей помощи, заявил постпред ФРГ при организации Рюдигер Кениг.

11:04 Информация о призыве граждан стран Центральной Азии, в том числе Узбекистана, в рамках объявленной в России частичной мобилизации не соответствует действительности, сообщило российское посольство в Ташкенте.

9:56 Посол России в Польше вызван в МИД республики из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает заместитель министра.

9:39 Пушилин заявил, что на артемовском направлении союзные силы добиваются определённых успехов.

9:16 ВСУ обстреляли село Головчино в Белгородской области, есть разрушения, погибла 48-летняя местная жительница.

9:03 Несмотря на сложные отношения с РФ, Япония твердо придерживается курса заключить мирный договор, заявил в программной речи премьер Кисида.

8:40 Комитет Совфеда поддержал закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

3 октября

Новости предыдущей недели с 26 сентября по 2 октября – в трансляции.