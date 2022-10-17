ВС РФ отомстили за атаку российских территорий

Сегодня, 17 октября, Киев снова оказался под обстрелом. В украинской столице прогремело несколько взрывов, и, как указали власти, удары пришлись по критической инфраструктуре города. Позже появились кадры с разрушенными домами, в которые приземлялись беспилотники.

По данным украинской стороны, атаку совершали иранские дроны "Шахид". В качестве доказательства советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram опубликовал видео с бойцами, которые сбили один из них – из-за отсутствия других способов противодействия солдатам приходится действовать вручную, стреляя из личного оружия.

Солдаты держали в руках осколок, на котором написано "За Белгород". Что именно подразумевалось до конца неизвестно. Ранее в российском регионе произошел теракт, где погибли 11 военных, а также город был несколько раз обстрелян со стороны ВСУ.

При этом российская сторона использование иранских БПЛА отрицает. По заявлениям в Москве, при атаках используются российские "Герани".

После обстрелов центр Киева оказался задымлен. Причиной стал пожар, возникший после попадания беспилотника по цели, передает "Пятый канал".