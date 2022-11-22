Еще одна страна ЕС начала подготовку к войне с Россией

Еще одна страна ЕС начала подготовку к войне с Россией
Фото: unsplash.com
Ранее об этом заявили в Германии

Начальник Генштаба чешской армии Карел Ржека в беседе с Irozhlas заявил, что Прага должна кардинально поменять стратегию подготовки боевых подразделений. Если раньше войска были ориентированы на заграничные военные миссии, то теперь следует уделить приоритет тренировке солдат для противостояния России в случае начала полномасштабной войны.

Военный отметил, что в случае начала прямого конфликта между НАТО и РФ Чехия в первых рядах станет его активным участником. Однако сейчас военное руководство сталкивается с некоторыми проблемами, поскольку ранее страна не была готова к подобному стечению обстоятельств. 

Ржека заявил, что сейчас оборонный план республики нужно переделать, исходя из общей оценки российской стратегии на Украине – как применяются новые технологии, БПЛА, ракеты, космические аппараты и искусственный интеллект. 

"Сегодня мы видим, что без качественных и мощных государственных материальных резервов мы не в состоянии вести возможную войну против такого сильного врага, как Россия", – сказал военный.

По его словам, в случае реального конфликта Чехия не сможет быстро и эффективно мобилизовать армию – как минимум, общество к такому не готово. Он не исключил, что модепнизация военной отрасли потребует серьезных мер и вложений. В противном случае восполнять потери республике будет неоткуда.

Ранее немецкие военные заявили, что разработали тайный документ на случай войны с Россией. 

Источник: Irozhlas ✓ Надежный источник
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