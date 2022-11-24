В МАГАТЭ сделали заявление о виновных в обстрелах ЗАЭС

В МАГАТЭ сделали заявление о виновных в обстрелах ЗАЭС
Фото: Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/www.globallookpress.com
По версии организации, все не так однозначно

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что в вопросе ядерной безопасности на Украине больше нельзя рассчитывать на удачу – защитная зона вокруг ЗАЭС должна быть создана в кротчайшие сроки. В интервью CNN он отметил, что проводит переговоры по этому поводу с Киевом и Москвой – уже наметились серьезные положительные сдвиги по вопросу. 

Тем не менее, по его словам, достичь согласования непросто, поскольку станция находится в зоне активных боевых действий, и каждая из сторон преследует собственные цели. 

"Но я верю, что мы движемся вперед, и я надеюсь, что такие травмирующие эпизоды, как те, что произошли в прошлые выходные, могут парадоксальным образом помочь нам двигаться вперед в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать рассчитывать на удачу, чтобы избежать ядерной аварии",

– сказал он.

Гросси не стал отвечать на вопрос журналистов по поводу того, кто именно причастен к обстрелам Запорожской АЭС. Глава МАГАТЭ заявил, что специалистам организации очень трудно изнустри станции определить, кто именно инициирует атаки, добавив, что он его главная цель – остановить их, а не "не ввязываться в игру атрибуции".

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков подтвердил, что российские представители ведут консультации с участием МАГАТЭ по созданию зоны безопасности над ЗАЭС, передает RT

Однако представители Запорожской области утверждают, что никаких результатов усилий организации они не видят. И гарантиям Запада не особо доверяют, пишет РИА ФАН

Источник: CNN ✓ Надежный источник
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