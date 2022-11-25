Российский боец назвал самое страшное оружие украинцев в зоне СВО

Военный поделился пережитым опытом

Один из участников СВО во время встречи со студентами из Кургана назвал самое страшное оружие, с которым ему пришлось столкнуться во время боев. Его словам приводит URA.RU.

Солдат отметил, что в этот вопросе самое важное, как летить выпущенный снаряд – со звуком или без. Больше всего опасности в себе таит оружие, которое не слышишь.

"То есть, ты узнаешь о прилете боеприпаса тогда, когда он уже прилетел и взорвался. Это опасно", – рассказал боец.

По его словам, минометный снаряд во время полета свистит, и за это время можно успеть спрятаться и где-то укрыться. Другая ситуация обстоит с реактивными, которые слышно в тот момент, когда уже поздно спасаться.

Также военный рассказал, что почти 90% ранений военных на поле боя – осколочные.