Российский боец назвал самое страшное оружие украинцев в зоне СВО

Российский боец назвал самое страшное оружие украинцев в зоне СВО
Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военный поделился пережитым опытом

Один из участников СВО во время встречи со студентами из Кургана назвал самое страшное оружие, с которым ему пришлось столкнуться во время боев. Его словам приводит URA.RU.

Солдат отметил, что в этот вопросе самое важное, как летить выпущенный снаряд – со звуком или без. Больше всего опасности в себе таит оружие, которое не слышишь. 

"То есть, ты узнаешь о прилете боеприпаса тогда, когда он уже прилетел и взорвался. Это опасно", – рассказал боец.

По его словам, минометный снаряд во время полета свистит, и за это время можно успеть спрятаться и где-то укрыться. Другая ситуация обстоит с реактивными, которые слышно в тот момент, когда уже поздно спасаться. 

Также военный рассказал, что почти 90% ранений военных на поле боя – осколочные. 

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
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