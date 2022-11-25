Байден и Си заключили тайную договоренность по России

Пекин согласился оказать влияние на Путина

Несмотря на незаметную роль Китая в российско-украинском конфликте, Пекин все же оказывал вмешательство в происходящее. Об этом пишет издание The Spectator.

По данным журналистов, китайские власти повлияли на решение США отказаться от поставок МиГ-29 ВВС Украины. А позже, благодаря постоянным контактам между министром иностранных дел КНР Ван И и НАТО, произошел редкий момент публичного согласия Пекина и Вашингтона в политических заявлениях. Си во время встречи с Байденом указал, что "необходимо предотвратить ядерный кризис на евразийском континенте".

Тем не менее, Китай в происходящем занимает только свою сторону, ни поддерживая ни Россию, ни Украину, ни тем более США. И единственная цель Пекина – не допустить использования в конфликте ядерного оружия.

Как утверждают источники, когда возникла угроза дальнейшей эскалации из-за предложения польского правительства поставить Украине весь парк советских истребителей МиГ-29, китайцы забеспокоились. Изначально США поддерживали инициативу, но уже на следующий день от нее отказались – все из-за тайных переговоров с КНР.

Перед китайскими властями поставили задачу отговорить российских военных использовать ядерное оружие даже в том случае, если об этом будет принято политическое решение. Американцы, в свою очередь, согласились не поставлять МиГи украинцам.

С тех пор Вашингтон сохраняет осторожность в поставках стратегически важного вооружения Киеву, учитывая опасения Пекина по ядерному конфликту.

Во время недавнего саммита G20, по данным китайских источников, Си и Байден заключили новую договоренность, которая касается недопущения эскалации российско-украинского конфликта. Китай пообещал использовать свое влияние, чтобы отговорить Путина использовать ядерное оружие, а НАТО подтвердило отказ от поставок стратегического вооружения Украине.