ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что российские солдаты придумали хитрость, которая помогает выявить позиции ВСУ. По его словам, украинцы впадают в бешенство, когда слышат патриотические песни Виктории Цыгановой.
Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина на видео, на котором российские солдаты поставили музыкальную колонку поближе к открытому окну и на всю громкость включили композицию артистки. В итоге украинские военные не могут сдержаться и открывают огонь по источнику звука – после этого они раскрывают себя.
"Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать еще парочку, чтобы разнообразить наживки для противника", – заявил Пригожин.
Ранее Виктория Цыганова подверглась критике за то, что вместо необходимых вещей в зоне СВО отправила солдатам диски со своими песнями. При этом Пригожин называл композициию артистки, которую она посвятила ЧВК "Вагнер" "офигенной"
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