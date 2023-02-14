ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат

Военные нашли способ выманить противника

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что российские солдаты придумали хитрость, которая помогает выявить позиции ВСУ. По его словам, украинцы впадают в бешенство, когда слышат патриотические песни Виктории Цыгановой.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина на видео, на котором российские солдаты поставили музыкальную колонку поближе к открытому окну и на всю громкость включили композицию артистки. В итоге украинские военные не могут сдержаться и открывают огонь по источнику звука – после этого они раскрывают себя.

"Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать еще парочку, чтобы разнообразить наживки для противника", – заявил Пригожин.

Ранее Виктория Цыганова подверглась критике за то, что вместо необходимых вещей в зоне СВО отправила солдатам диски со своими песнями. При этом Пригожин называл композициию артистки, которую она посвятила ЧВК "Вагнер" "офигенной"