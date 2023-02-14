ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат

ВСУ всбесились после хитрого маневра российских солдат
Фото: Cover Images/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военные нашли способ выманить противника

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что российские солдаты придумали хитрость, которая помогает выявить позиции ВСУ. По его словам, украинцы впадают в бешенство, когда слышат патриотические песни Виктории Цыгановой.

Пресс-служба компании "Конкорд" опубликовала ответ Пригожина на видео, на котором российские солдаты поставили музыкальную колонку поближе к открытому окну и на всю громкость включили композицию артистки. В итоге украинские военные не могут сдержаться и открывают огонь по источнику звука – после этого они раскрывают себя.

"Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать еще парочку, чтобы разнообразить наживки для противника", – заявил Пригожин. 

Ранее Виктория Цыганова подверглась критике за то, что вместо необходимых вещей в зоне СВО отправила солдатам диски со своими песнями. При этом Пригожин называл композициию артистки, которую она посвятила ЧВК "Вагнер" "офигенной" 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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