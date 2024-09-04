В МАГАТЭ заявили о подрыве всех компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС

Риски подрыва безопасности на объекте остаются существенными

Международное агентство по атомной энергии подвело итоги двухлетнего контроля ситуации на Запорожской АЭС. За это время объект подвергался обстрелам, ударам беспилотников и неоднократно терял электроснабжение. По словам директора организации Рафаэля Гросси, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

"Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", – заявил он.

Гроссии заявил, что МАГАТЭ сохраняет приверженность оказанию помощи и противодействию ядерной аварии на "оккупированной ЗАЭС". Однако отметил, что риски остаются существенными.

Глава организации подчеркнул, что "никто не выиграет от атаки на ядерные объекты". Сейчас персонал на станции регулярно сталкивается с вызовами, есть трудности с обеспечением реакторов водой и доступа к внешнему электроснабжению.

Ранее Владимир Путин сообщал о попытках ВСУ нанести удары по Курской АЭС. Объект был осмотрен Рафаэлем Гросси и представителями МАГАТЭ, которые отметили, что в данный момент угроз для ядерной безопасности нет.