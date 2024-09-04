В МАГАТЭ заявили о подрыве всех компонентов ядерной безопасности на ЗАЭС

В МАГАТЭ сделали тревожное заявление о ситуации на ЗАЭС
Фото: IAEA Imagebank / wikimedia.org
Риски подрыва безопасности на объекте остаются существенными

Международное агентство по атомной энергии подвело итоги двухлетнего контроля ситуации на Запорожской АЭС. За это время объект подвергался обстрелам, ударам беспилотников и неоднократно терял электроснабжение. По словам директора организации Рафаэля Гросси, ситуация на ЗАЭС остается нестабильной и очень хрупкой.

"Все семь неотъемлемых компонентов безопасности были подорваны полностью или частично", – заявил он.

Гроссии заявил, что МАГАТЭ сохраняет приверженность оказанию помощи и противодействию ядерной аварии на "оккупированной ЗАЭС". Однако отметил, что риски остаются существенными.

Глава организации подчеркнул, что "никто не выиграет от атаки на ядерные объекты". Сейчас персонал на станции регулярно сталкивается с вызовами, есть трудности с обеспечением реакторов водой и доступа к внешнему электроснабжению.

Ранее Владимир Путин сообщал о попытках ВСУ нанести удары по Курской АЭС. Объект был осмотрен Рафаэлем Гросси и представителями МАГАТЭ, которые отметили, что в данный момент угроз для ядерной безопасности нет.

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