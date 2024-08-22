Путин: ВСУ попытались нанести удары по Курской АЭС

Станция находится в доступности для украинской артиллерии

В ночь на 22 августа украинские войска попытались атаковать Курскую АЭС. Об этом сообщил Владимир Путин во время совещания по ситуации в приграничных регионах. Сколько именно было предпринято попыток нападения, не сообщается.

Президент указал, что проинформировал МАГАТЭ о действиях украинской армии.

"Они обещают сами приехать, прислать специалистов для оценки ситуации", – пояснил он.

Сообщается, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси приедет на Курскую АЭС уже на следующей неделе – информацию об этом подтвердили в агентстве в беседе с российскими журналистами. Его визит будет связан с высоким риском повреждения станции во время боев в регионе, поскольку она расположена в доступности для украинской артиллерии. Во время визита Гросси осмотрит объект, поговорит с руководством, а также оценит состояние прилегающей инфраструктуры.

Как сообщают американские СМИ, во время своего захода в Курскую область ВСУ рассчитывали, что доберутся до Курской АЭС в течение семи дней – захват станции был одной из ключевых целей при заходе в регион.

Ранее майор Лапин спрогнозировал разгром ВСУ под Курском при статичном фронте.