СБУ заявила о пресечении захвата власти в Одессе

Сообщается, что на администрацию города планировали напасть с оружием

Служба безопасности Украины сообщила, что поймала двоих россиян, которые планировали совершить силовой захват власти в Одессе. По их словам, мужчины работали на российскую разведку и успели завербовать порядка 10 человек для осуществления задуманного.

В ведомстве утверждают, что операция готовилась с 2014-го года. После присоединения Крыма к России один из жителей полуострова, завербованный Москвой, отправился жить в Одессу, где вел подготовку к операции. Подразумевалось, что он вместе с другими людьми будет осуществлять внутренний прорыв, когда российские войска подберутся к городу.

Тем не менее, в последнее время россияне якобы находились "в спячке". Лишь летом 2024 года они получили новые распоряжения, которые удалось перехватить СБУ и поймать подозреваемых.

"В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации России", – говорится в сообщении.

Во время обысков у них изъяли 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. Помимо этого у них были инструкции по взрывной деятельности, холодного оружие с логотипом российских спецслужб и компьютерная техника.

Ззадержанным уже предъявили обвинения, им грозит срок до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее украинское ведомство предъявило заочные обвинения замглавы администрации президента России Сергею Кириенко.