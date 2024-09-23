СБУ заявила о пресечении захвата власти в Одессе

СБУ сделала заявление о захвате власти в Одессе разведкой РФ
Фото: соцсети
Сообщается, что на администрацию города планировали напасть с оружием

Служба безопасности Украины сообщила, что поймала двоих россиян, которые планировали совершить силовой захват власти в Одессе. По их словам, мужчины работали на российскую разведку и успели завербовать порядка 10 человек для осуществления задуманного.

В ведомстве утверждают, что операция готовилась с 2014-го года. После присоединения Крыма к России один из жителей полуострова, завербованный Москвой, отправился жить в Одессу, где вел подготовку к операции. Подразумевалось, что он вместе с другими людьми будет осуществлять внутренний прорыв, когда российские войска подберутся к городу.

Тем не менее, в последнее время россияне якобы находились "в спячке". Лишь летом 2024 года они получили новые распоряжения, которые удалось перехватить СБУ и поймать подозреваемых. 

"В случае захвата Одессы участникам группы обещали "должности" в местной оккупационной администрации России", – говорится в сообщении.

Во время обысков у них изъяли 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. Помимо этого у них были инструкции по взрывной деятельности, холодного оружие с логотипом российских спецслужб и компьютерная техника.

Ззадержанным уже предъявили обвинения, им грозит срок до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества. 

Ранее украинское ведомство предъявило заочные обвинения замглавы администрации президента России Сергею Кириенко.

Источник: СБУ

"Безжалостная война": в Москве забили тревогу из-за нового страшного оружия

Человечество столкнулось с большой угрозой

"Против своих": Кадыров сделал громкое заявление о СВО

Глава чеченской республики держит руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей