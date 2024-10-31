Военный усомнился в способности Украины удержать свои территории

Полковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис во время интервью заявил, что происходящее в зоне СВО вызывает у него удивление. Он не понимает, почему российская операция продолжается до сих пор, если ее исход по сути уже определен.

"Война проиграна на Украине. Все кончено. Она еще воюет, хотя уже мертвец", – заявил военный.

Дэвис напомнил, что украинцы все же официально заявляют о своем желании вернуть утерянные территории, хотя на деле не могут удержать те, которые еще находятся в их распоряжении.

По его словам, если российские войска сохранят текущий темп наступления, то совсем скоро Украина будет полностью разрушена. На этом фоне полковник не понимает смысла продолжать жертвовать своими солдатами, который и без того осталось не особо много. Подобная стратегия Киева вызывает у него удивление и найти ответа, почему продолжается противостояние, он не может.

Ранее отставной офицер США Дэвис заявил о плачевном положении ВСУ. Он указывал, что российские войска в любой момент могут отрезать украинцев и создать критическую ситуацию на поле боя. И тогда у солдат будет только два выхода: отступить или пожертвовать жизнями.