Полковник Ходаренок рассказал об ответе ВС РФ на удар по Москве на 9 мая

"Киев будет превращен в развалины": озвучены последствия удара по Москве на 9 мая
Фото: АГН "Москва"
Российские войска задействуют все силы для возмездия

Российская столица имеет наивысшую степень защиты от атак противника в преддверии празднования Великой Победы 9 мая. Пробиться к Москве украинские ракеты и дроны не смогут, а если украинская сторона даже предпримет такую попытку, то ее ждет сокрушительный удар. Такое мнение выразил полковник Михаил Ходаренок.

"За гипотетическим налетом ВСУ на Москву 9 Мая буквально через минуты последует сокрушительный удар по Киеву, в том числе и наверняка по кварталу правительственных зданий (включая офис президента Украины Владимира Зеленского)", – сказал он в беседе с "Газетой.ру".

По словам эксперта, для нанесения ответного удара Россия может задействовать силы дальней авиации. Например, пустить в ход ракеты большой дальности типа Х-101 и Х-555, а также беспилотники, привлечь к атаке ВМФ и ракетные войска.

Ходаренок утверждает, что ответка ВС РФ окажется самой мощной за все время ведения специальной операции, и противник пожалеет о своем решении. В первую очередь потому, что "центр Киева будет превращен в развалины". 

Ранее в Кремле предупредили Украину о последствиях нарушить предложенный режим прекращения огня на праздники.

Источник: Газета.ру

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