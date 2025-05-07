Военкор Коц: рекорд налетов украинских беспилотников будет побит

Все может произойти в ближайшее время

За минувшие сутки российские системы ПВО уничтожили более 520 дронов, запущенных со стороны Украины. Атака стала самой массовой за все время ведения СВО, однако военкор Александр Коц полагает, что дальше будет хуже, и рекорд вскоре окажется битым.

По словам эксперта, сейчас украинское производство беспилотников серьезно нарастило темпы.

"Следует ожидать, что этот рекорд рано или поздно будет побит. В условиях массированных налетов БПЛА-камикадзе противника вновь остро встает вопрос наличия в войсках малогабаритных недорогих зенитных ракет для ближней обороны объекта", – пишет он.

Коц отметил, что у российских войск есть средства для борьбы с налетами дронов. Например, ТКБ-1055 "Гвоздь" – в один "Панцирь" помещается около 48 подобных снарядов. По боевой мощи они могут достигать небольшой цели на расстоянии 7 км и при высоте около 5 тысяч м. Обнаруживать беспилотники получится на дальности примерно 45 км, а мощностей хватит для ликвидации 40 целей за раз.

Военкор подчеркнул, что на вооружении российской армии, в теории, есть все необходимые средства, чтобы справиться с целым роем БПЛА. Единственное, что осталось решить – это налаживание серийного производства.

Ранее сообщалось, что власти начали бежать из Киева после предупреждения об ударе "Орешником".