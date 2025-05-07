Украинцы срочно вывозят своих родственников из страны на фоне опасений о возможной атаке

Российская сторона, подозревая, что ВСУ готовят новые провокации в День Победы, выступила с предупреждением: в случае попыток нанести удар по Москве российские силы ответят массированным огнем по центру Киева, в том числе с задействованием "Орешника". Новость спровоцировала настоящую панику в украинских элитах.

По сообщению СМИ, власти бегут из столицы Украины, вывозя свои семьи за границу. В городе полагают, что удар "Орешником" все же будет осуществлен, поскольку от нападения на Москву никто не планирует отказываться.

Некоторые украинские чиновники, впрочем, полагают, что не стоит рассматривать предупреждения России серьезно, называя возможный запуск ракеты по Киеву "российской пропагандой". Однако вместе с этим они просят людей прятаться в укрытиях при объявлении воздушной тревоги.

Депутат Госдумы Андрей Колесник считает, что украинцам нужно бояться не только "Орешника", но и оружия пострашней. Он допустил, что если ВСУ попытаются нанести удар с помощь британских или французских ракет, ответ не заставит себя ждать.

"Русские долго запрягают, но быстро ездят. Мы еще не продемонстрировали быструю езду. Кроме "Орешника" есть оружие помощнее, они еще удивятся", – подытожил он.

Ранее украинские чиновники на условиях анонимности заявляли, что не будут наносить удары по Москве 9 мая, поскольку это пустая трата времени – в этот день столица будет настолько защищена, что попросту беспилотники и снаряды придется тратить впустую.