Доктор раскрыл полезные свойства китайской лапши

Россиянам раскрыли полезные свойства китайской лапши
Фото: unsplash.com
Продукт способен укрепить иммунитет

В шоу Елены Малышевой специалисты порассуждали на тему полезности китайской лапши. Оказалось, что продукт обладает рядом полезных свойств, а блюда, приготовленные с его добавлением, способны оздоровить организм.

По словам медиков, китайская лапша может укреплять иммунитет и защищать организм от микробов, что очень полезно в осенне-зимний период. Сианьская лапша, которую традиционно готовят в провинции Шэньси с добавлением обильного количества острого масла, овощей и мяса, богата селеном. Например, в 100 граммах продукта содержится половина суточной нормы минерала. Благодаря нему иммунитет хорошо работает и защищает организм от различных вредоносных факторов.

Также пользу несут продукты, которые добавляют в блюда. Одним из них является лук – он при взаимодействии с лапшой удваивает ее эффект из-за обилия в составе антоцианов. Они борятся с микробами, оказывая большую помощь иммунитету.

Ранее эксперты назвали пять лучших продуктов для укрепления иммунитета осенью.

Источник: Первый канал
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