Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Захарова рассказала о "мимими"

Мария Захарова. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Делегация из Соединенного Королевства умилила российский МИД

"Мимимишными" назвала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова британскую миссию, возглавляемую самим Борисом Джонсоном. Так она прокомментировала в эфире телеканала "Россия 1" однодневный визит высокой делегации МИД Великобритании.

По теме

"Они сегодня все были "мимими", - сказала Захарова в программе "60 минут".


На вопрос ведущей, следовал ли Джонсон со товарищи рекомендации британской The Times не есть и не пить в Москве, Захарова заметила, что "от нас голодными еще никто не уезжал".

"Накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию", - подчеркнула она.

Что касается сути переговоров глав МИД РФ и Соединенного Королевства Сергея Лаврова и Бориса Джонсона, Захарова сообщила, что на них доминировало серьезное обсуждение таких же серьезных вопросов, несмотря на всю "эксцентричность" всей делегации.


"Британцы весьма прагматичные люди, и они прекрасно понимают, что сформировали, в том числе руками госаппарата определенную внутреннюю повестку. Это делалось и по линии СМИ. И, соответственно, воинственные заявления, которые были сделаны перед визитом, они ориентированы на внутреннюю аудиторию, это отработка внутренней повестки", - отметила дипломат.

Между тем, по ее словам, существует и экспортный вариант внешней политики Великобритании и самого Джонсона, "который может обсуждать серьезные вещи, хотя делать это так, как он делает".

Главы МИД смогли рассмотреть большой комплекс двусторонних и международных отношений. "Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными, я думаю, что именно такими они и были", - добавила Захарова.

Ранее сегодня спикер российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook опубликовала несколько снимков британской делегации. Один из них больше всего заинтересовал публику, на котором некая дама стояла в огромной меховой шапке и с двумя сумками. На вопрос подписчиков, кто же это такая, Захарова ответила, что это Карен Пиерс - заместитель Бориса Джонсона. Комментаторы тут же посоветовали тетеньке из Туманного Альбиона презентовать валенки, "чтобы завершить образ, так сказать".

И, кстати, в первый раз про "мимими" в адрес британцев представитель МИД заметила именно в Сети под этими фотографиями.

"Мария Захарова, Вы могли бы на фотке проставить пометки кто из них кто (Ми5, Ми6 и т.д.)? ))))" - попросил Игорь Бояринов.

"Цифры не нужны. Они все ми-ми-ми)", - ответила Захарова.

Елена УСОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россияне теряют работу

Минтруд сообщил о возникновении неприятного тренда в экономике

Похмелью приходит конец

Новое поколение сможет отказаться от употребления привычного алкоголя, заменив его синтетическим

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей