Захарова рассказала о "мимими"

Делегация из Соединенного Королевства умилила российский МИД

"Мимимишными" назвала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова британскую миссию, возглавляемую самим Борисом Джонсоном. Так она прокомментировала в эфире телеканала "Россия 1" однодневный визит высокой делегации МИД Великобритании.

"Они сегодня все были "мимими", - сказала Захарова в программе "60 минут".





На вопрос ведущей, следовал ли Джонсон со товарищи рекомендации британской The Times не есть и не пить в Москве, Захарова заметила, что "от нас голодными еще никто не уезжал".

"Накормили, напоили и отправили обратно в Великобританию", - подчеркнула она.

Что касается сути переговоров глав МИД РФ и Соединенного Королевства Сергея Лаврова и Бориса Джонсона, Захарова сообщила, что на них доминировало серьезное обсуждение таких же серьезных вопросов, несмотря на всю "эксцентричность" всей делегации.

"Британцы весьма прагматичные люди, и они прекрасно понимают, что сформировали, в том числе руками госаппарата определенную внутреннюю повестку. Это делалось и по линии СМИ. И, соответственно, воинственные заявления, которые были сделаны перед визитом, они ориентированы на внутреннюю аудиторию, это отработка внутренней повестки", - отметила дипломат.

Между тем, по ее словам, существует и экспортный вариант внешней политики Великобритании и самого Джонсона, "который может обсуждать серьезные вещи, хотя делать это так, как он делает".

Главы МИД смогли рассмотреть большой комплекс двусторонних и международных отношений. "Сергей Лавров назвал эти переговоры весьма своевременными, я думаю, что именно такими они и были", - добавила Захарова.

Ранее сегодня спикер российского внешнеполитического ведомства на своей странице в Facebook опубликовала несколько снимков британской делегации. Один из них больше всего заинтересовал публику, на котором некая дама стояла в огромной меховой шапке и с двумя сумками. На вопрос подписчиков, кто же это такая, Захарова ответила, что это Карен Пиерс - заместитель Бориса Джонсона. Комментаторы тут же посоветовали тетеньке из Туманного Альбиона презентовать валенки, "чтобы завершить образ, так сказать".

И, кстати, в первый раз про "мимими" в адрес британцев представитель МИД заметила именно в Сети под этими фотографиями.

"Мария Захарова, Вы могли бы на фотке проставить пометки кто из них кто (Ми5, Ми6 и т.д.)? ))))" - попросил Игорь Бояринов.

"Цифры не нужны. Они все ми-ми-ми)", - ответила Захарова.

