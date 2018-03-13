Володин: Москва готова дать ответ на санкции в отношении RT

Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны

В отношении британских СМИ могут быть приняты ограничительные меры, если Лондон все же решится ввести санкции в отношении телеканала Russia Today. Об этом сообщил глава нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Нет никаких оснований даже обсуждать тему преследования российских СМИ на территории Великобритании, как и не было оснований для того, чтобы обсуждать эти вопросы по отношению к российским СМИ на территории США, подчеркнул спикер. "Но если по этому пути представители власти Великобритании пойдут, то, конечно, мы будем продумывать зеркальные ответы. И однозначно сделаем это", – отметил Володин, слова которого приводит "Парламентская газета".



Спикер также не исключил, что Госдума подготовит специальное заявление в связи с обвинениями британской стороны.

Ранее парламентарий прокомментировал обвинения в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По его мнению, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, обвиняя в случившемся Москву, пытается отвести подозрения от своей страны.

"Парламенту Великобритании следовало бы разобраться и спросить с Терезы Мэй за эту ситуацию со всей строгостью. Явно совершенно, что к этому причастны органы власти, спецслужбы Великобритании, потому что Россия не только не имеет к этому отношения, но даже анализируя эту ситуацию со всех сторон, просто по определению никак не заинтересована в том, чтобы такое происходило", – резюмировал Володин.

После выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по делу об отравлении Скрипаля несколько британских парламентариев призвали правительство ввести ограничения в отношении RT вплоть до отзыва у телеканала лицензии на вещание. Мэй не дала на данное обращение прямого ответа, отметив, что обсудит с парламентариями меры в отношении России.

Накануне, 12 марта, Тереза Мэй заявила, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом под названием "Новичок".

Лондон объявил в этой связи ультиматум, по которому Москва в срок до вечера 13 марта должна представить подробные объяснения по этой теме. В противном случае глава британского правительства пригрозила "серьезными мерами" в отношении России.