В Вашингтоне объяснили необходимость ядерного оружия

Глава государства предупредил, что с американцами нельзя шутить

Президент США Дональд Трамп продолжает наращивать ядерный потенциал страны несмотря на то, что напряжение в мире спадает, а отношения Вашингтона с Москвой и Пхеньяном налаживаются. Политик объяснил для чего вкладываются огромные деньги в развитие армии.

"Вы знаете зачем нужен сильнейший ядерный арсенал? Не для того чтобы его использовать. А чтобы никто не захотел шутить с США", – цитирует его слова Fox News.

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Ранее Трамп рассказал, что Соединенные Штаты готовы были развязать войну с Венесуэлой в 2017 году. В Белом доме уверены, что это страна является угрозой для безопасности американцев. Кроме того, Америка была на грани ядерного конфликта с КНДР, однако напряжение удалось снять во время встречи Трампа и Ким Чен Ына. Теперь американский лидер готовится к разговору с Владимиром Путиным, который состоится 16 июля в Финляндии.