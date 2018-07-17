Закон о безвизе для болельщиков рассмотрят до 26 июля

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По словам Володина, законопроект об отмене виз для
иностранцев, посетивших матчи ЧМ-2018, обсудят до 26 июля включительно.
"Это приоритетный законопроект, он будет рассмотрен в ближайшее время, до завершения (весенней сессии) постараемся рассмотреть, то есть до 26 июля включительно", – цитирует его Regnum.
Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает безвизовый режим до конца года для иностранных граждан, ставших обладателями карты Fan ID, по которой можно было ходить на игры чемпионата мира.
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