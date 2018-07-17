Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Закон о безвизе для болельщиков рассмотрят до 26 июля

Вячеслав Володин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Документ рассмотрят до конца сессии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин

По словам Володина, законопроект об отмене виз для иностранцев, посетивших матчи ЧМ-2018, обсудят до 26 июля включительно.

"Это приоритетный законопроект, он будет рассмотрен в ближайшее время, до завершения (весенней сессии) постараемся рассмотреть, то есть до 26 июля включительно", – цитирует его Regnum.

Ранее стало известно о том, что в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает безвизовый режим до конца года для иностранных граждан, ставших обладателями карты Fan ID, по которой можно было ходить на игры чемпионата мира.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
новости партнеров
Загрузка...

Украина захватит Керченский пролив

Порошенко приказал обеспечить охрану судов, следующих в азовские порты

ФБР разоблачило агента КГБ Познера

Мэтру вменили сотрудничество с российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей