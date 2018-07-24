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Утечка в "Роскосмосе" поможет выявить слабые места у России

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Выданные военные секреты не помогут иностранным конкурентам

Информация об отечественных гиперзвуковых технологиях, которые могли слить зарубеж, касается только результатов испытаний, поэтому лидерство России в этой сфере вряд ли окажется под угрозой. Так считает член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.

По его словам, если иностранная разведка получила только данные о ходе испытаний гиперзвуковых ракет, то этого недостаточно для того, чтобы резко догнать российские технологии. 

Военный эксперт пояснил, что слитая информация, скорее всего, носила фрагментарный характер, так как в создании подобного вооружения принимают участие большое количество компаний, каждая из которых заботится о сохранности разработки от зарубежных конкурентов. При этом утечка в "Роскосмосе" поможет в улучшении защиты информации о технологиях.

"По результатам расследования в России будут сделаны необходимые выводы, чтобы выявить потенциально слабые места в мерах режимной защиты современных гиперзвуковых разработках и их гарантированного закрытия", – цитирует Коротченко РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что задержанный по делу об утечке в "Роскосмосе" сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцев мог передать данные одной из стран НАТО.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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