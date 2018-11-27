Игра в поддавки

США могут принять закон NOPEC, который лишит международный нефтяной картель возможности влиять на рынок нефти

Американский президент Дональд Трамп, поставивший себе в заслугу падение цен на нефть, не намерен останавливаться на достигнутом. Об этом свидетельствуют факты, изложенные в публикации агентства Bloomberg под двусмысленным заголовком "Donald Tramp Can t Live Without OPEC" (Дональд Трамп не может жить без ОПЕК).

В тексте говорится о том, что Минюст США официально пересматривает антимонопольные законы с целью ограничить влияние ОПЕК на нефтяные рынки. Наряду с этим законопроекты против ОПЕК внесены в Палату представителей и в Сенат США, а Судебный комитет Палаты еще в минувшем июне одобрил документ против картелей по добыче и экспорту нефти, иначе называемый NOPEC (дословно: Нет ОПЕКу!).

Американцы настроены более чем серьезно, о чем свидетельствует как развернувшаяся в США масштабная работа по ограничению ОПЕК, так и основательность подобранной для этих целей юридической аргументации. Так, юристы Трампа апеллируют к антитрестовскому закону Шермана, принятому в США еще в далеком 1890 году, действию которого противоречат любые попытки сговора нефтедобытчиков искусственно повлиять на котировки нефти. Если напрямую применить этот закон 130-летней давности к деятельности ОПЕК, то как сам картель, так и его участники подпадут под американские санкции, от которых, как известно, мало никому не покажется.

Привыкшие держать нос по американскому ветру мировые нефтедобытчики, включая прежде всего арабские страны, получают мощный сигнал из Вашингтона о том, что теперь там, а не в штаб-квартире ОПЕК будут приниматься решения по цене "черного золота". Конечно, теоретически члены ОПЕК могут и не согласиться с таким посылом и по-русски заявить, что санкции США им нипочем, а напротив – только укрепят картель и будут способствовать импортозамещению. Но, во-первых, такие смельчаки в арабском мире вряд ли найдутся, поскольку экономики этих стран тесно завязаны на интересы США, а значит, ущерб от санкций будет многократно превышать выгоды от самостийности. Во-вторых, на примере такого крупнейшего нефтедобытчика, как Саудовская Аравия, хорошо видно, как США умеют убеждать партнеров следовать их нефтяному курсу.

Скандал с убийством саудовского журналист Джамаля Хашогги настолько сильно повлиял на королевскую семью Саудовской Аравии, что там, похоже, отныне готовы согласиться с любым предложением американских патронов, лишь бы дать уцелеть наследному принцу. А Саудовская Аравия, как известно, один из самых влиятельных членов ОПЕК: не секрет, что политика картеля всегда строилась с учетом особого мнения именно этой арабской страны.

И, наконец, в-третьих, представления о США как о мировом жандарме отнюдь не преувеличены: законодательство Соединенных Штатов уже давно является практически международным сводом законов, а значит, то, что принимает Конгресс, по факту является обязательным к исполнению любой периферии, включая и ОПЕК. Ситуация с зависимостью картеля от США станет еще более очевидной и прозрачной в том прогнозируемом случае, когда генеральный прокурор Штатов получит право подачи исков против ОПЕК на основе уже упомянутого закона Шермана. То, что это случится уже вскоре, не вызывает сомнений, особенно если учесть, как резво американцы взялись продвигать законопроект анти-ОПЕК.

Соответственно, локомотивом такого развития событий Bloomberg небезосновательно называет Трампа и его команду, упоминая об особой любви президента США к дешевому бензину как двигателю экономического процветания. Трампа понять можно: цены на товары и услуги в США на 60 процентов складываются из цены сырой нефти, что гораздо больше, чем, например, в Европе. Поскольку технологически изменить такую зависимость экономики США от "черного золота" в одночасье невозможно, остается давить на рынок и международных игроков с целью как можно сильнее снизать цены на нефть. Соответственно вслед за падением нефтяных цен произойдет и неизбежное падение цен на газ, что также выгодно США.

Однако такая перспектива совсем не выгодна России, которая тоже зависима от нефти и газа, но эта зависимость иного рода, чем в США: поскольку наша страна – сырьевая держава, то ее сила, устойчивость и ресурсные возможности напрямую зависят от высоты нефтяных цен. Чем дороже нефть и газ, тем сильнее Россия. Стоит же захромать ценам на природные энергоносители – и захворает и без того не слишком здоровая отечественная экономика.

Поэтому игра в поддавки американской нефтяной политике, которой характеризуется нынешнее поведение российских чиновников, до добра не доведет. Те нефтяные цены, которые в правительстве сейчас хоть и с натяжкой, но называют комфортными, уже вскоре могут перестать быть таковыми и превратятся в головную боль для страны. Между тем, от России и ее союзников по нефтедобыче покуда не слышно и не видно решительных действий для защиты ОПЕК и нефтяного рынка от поползновений американских партнеров. А ведь борьба на этом фронте весьма скоротечна: тот, кто не успевает предпринять защитных шагов, обречен на проигрыш и потери.